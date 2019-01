Henrik Toft slår fast, at han er helt kampklar, selv om det foreløbig ikke er blevet til meget VM-spilletid.

Stregspilleren Henrik Toft har fået en nænsom introduktion til håndbold-VM, efter at han med forsinkelse blev hentet ind i den danske trup forud for mellemrunden.

Den erfarne PSG-spiller fik mandag aften kun godt syv minutter på banen mod Egypten, hvor især Anders Zachariassen trak et stort læs på stregen i både forsvar og angreb.

Syv minutter er selvfølgelig en stigning i forhold til de 17 sekunder, Toft fik lov at være med mod Ungarn. Men det er ikke meget for en spiller, der i de seneste slutrunder har været en af de danske aktører med mest spilletid.

Den megen tid på bænken skyldes dog ikke, at der skal tages særlig hensyn til den skade, der spolerede Tofts VM-optakt og som forhindrede ham i at være med fra turneringens start.

- Nej, jeg har det fint. Jeg har meldt mig klar, og det ville jeg ikke gøre, hvis jeg ikke var helt klar, fastslår Henrik Toft.

At han ikke er buldret ind i VM, handler snarere om, at han efter sin pause mangler den kamprytme, som han har haft ved tidligere slutrunder.

- Jeg har en lidt anden indgangsvinkel til det denne gang, fordi jeg kæmpede med en fiberskade i de første 14 dage af VM-samlingen. Det har gjort, at der mangler lidt timing og kamptræning, siger Henrik Toft.

Både han selv og landstræner Nikolaj Jacobsen ved, at spilletid er den bedste medicin mod det problem. Håbet er, at Toft skridt for skridt kan øge antallet af kampminutter i benene.

- Nu fik jeg lidt flere minutter mod Egypten, og så satser jeg på, at der venter flere kampe i denne turnering, siger Henrik Toft.

Går det som Toft håber, har Danmark tre kampe tilbage ved VM.

Onsdag venter den sidste mellemrundekamp mod Sverige, og hvis holdet klarer den forhindring, er danskerne med i fredagens semifinaler efterfulgt af enten finale eller bronzekamp på søndag.