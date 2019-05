Tønder-træner inden afgørende kamp: Vi står lige der, hvor vi gerne vil være

TM Tønder: Først en sejr ude på to mål, og så et nederlag hjemme på ti. Det må siges at være to ret forskellige resultater, TM Tønder har disket op med mod KIF Kolding i kampen om en ligaplads i næste sæson.

Alligevel er det en tilfreds træner inden den tredje og afgørende kamp i Kolding.

- Jeg vil gerne slå streg under og sige, at vi hele tiden har sagt, at hvis vi kommer ud i tredje kamp mod et ligahold, som så er Kolding, så har vi den finale, som vi er sindssyg glade for. Den kom måske i omvendt rækkefølge, end hvad vi havde tænkt os, men vi står lige nøjagtig der, hvor vi gerne ville være, siger Tønder-træner Torben Sørensen, der gennem hele forløbet har sagt, at KIF er favorit.

- Men vi er så meget vindertyper på vores hold, og vi træner så meget for det, så vi er ikke tilfredse med et nederlag. Vi går 100 procent efter det, og vi snakker slet ikke om, at vi er tilfredse med at være her, men at det er her, vi skal være, siger træneren.