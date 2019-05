Tønder-træner gider ikke favoritsnak efter sejr i Kolding

TM Tønder-træner Torben Sørensen vil ikke tale om favoritværdighed efter sejren på 25-23 i nedrykningskampen i Kolding. KIF's Olafur Gustafsson afviser, at KIF var påvirket af presset.

- Jeg har sagt til drengene, at vi ikke gider noget snak om at være favorit. Vi er klar på tirsdag, og vi er også klar til en tredje kamp, hvis det bliver nødvendigt, sagde han.

- Vi stod og overvejede timeout og syv mod seks-spil. Så var vi dygtige og heldige til at lave et par hurtige mål, konstaterede Tønder-træneren.

- Jeg har spillet DM-finale her i hallen mod Skjern for 20 år siden. Der var det heller ikke Kolding, der vandt, sagde Tønder-træneren med KIF-fortiden.

For TM Tønder-træner Torben Sørensen var det en fornøjelse endelig at kunne fejre en sejr i en slags finale i Kolding.

HÅNDBOLD: Med sejren på 25-23 ude over Kolding kan TM Tønder rykke op på hjemmebane på tirsdag. Vinder KIF skal der en tredje kamp til i Kolding næste fredag.

KIF måtte igen jage

KIF Koldings Olafur Gustafsson afviste, at KIF-spillet i første halvleg havde noget at gøre med det pres, holdet er under.

- Der er ikke noget mentalt. For mig er det bare sjovt at spille de vigtige kampe, sagde islændingen.

Han var træt af, at KIF endnu en gang skulle jagte modstanderen, der denne gang nåede helt op at føre med syv mål.

- Det har vi gjort en masse gange før i sæsonen. Det kunne være rart, hvis det var os, der kom foran, så vi ikke hele tiden skal jagte de andre. Det koster kræfter. Det bliver nemmere, hvis det ikke hele tiden er os, der skal jagte, sagde Olafur Gustafsson.