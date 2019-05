TM Tønder: De er glade i Tønder, selvfølgelig er de det. Sejren på 25-23 i den første kamp mod KIF Kolding stiller dem i den bedst tænkelige situation.

Men det betyder ikke, at holdet har mistet jordforbindelsen. Snarere tværtimod.

- Vi skal ud og præstere, som vi gjorde i første kamp. Det er bare en kamp ud af eventuelt tre kampe - ikke en finalekamp. Vi går efter, at mindsettet er det samme som i første kamp: At Kolding er et bedre hold, og hvis vi skal overraske, så skal vi ramme som et hold, siger TM Tønder-træner Torben Sørensen.

Vi har da også set eksempler på i den forgangne uge i en anden boldsport, at alt kan ske i sport uagtet forrige resultater. For træneren ser helst ikke, at Tønder laver en Barcelona - eller en Ajax for den sags skyld.

- Vi vil ikke ud I, at vi er bange for at miste noget. Et godt eksempel er jo fodboldkampene i sidste uge. Både Ajax og Barcelona var foran efter første kamp, og pludselig blev de bange for at miste det, de havde. Når man jagter dem, så spiller man lidt mere uden hæmninger. Så vi spiller ikke for at miste noget, men for at opnå noget, siger træneren.

Begge fodboldhold havde de bedste udgangspunkter inden kampstart, men oplevede den største skuffelse, da de tabte Champions League-semifinalerne i anden kamp.

Her har Tønder som bekendt en kamp ekstra at gøre godt med. For vinder Kolding skal holdene ud i en tredje og afgørende kamp fredag.