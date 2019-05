To tyskere fra Werder Bremen prøvetræner med SønderjyskE

SønderjyskE: To forsvarsspillere fra tyske Werder Bremen træner i denne uge med i SønderjyskE.

Det er 20-årige Justin Plautz og 22-årige Marco Kaffenberger, der testes.

Begge tyskere er spillere, som ikke har kunnet spille sig på Werder Bremens førstehold, og nu vurderer SønderjyskE altså, om de har niveau til superligaen.

Justin Plautz er venstre back, men kan også spille længere fremme på banen på den defensive midtbane eller på kanten.

Marco Kaffenberger er midterforsvarer, og særligt på den position er det ved at tynde ud for SønderjyskE. I forvejen er Marc Pedersen ude resten af året med et ødelagt korsbånd, og ved udgangen af juni udløber Thomas Juel-Nielsens kontrakt.

SønderjyskE har endnu ikke afklaring på, om Juel-Nielsen får en kontraktforlængelse.

Som situationen er nu, er der derfor kun to midterforsvarere i klubben, der har kontrakt og er spilleklar i efteråret, nemlig Kees Luijckx og Stefan Gartenmann. Desuden kan Eggert Jonsson og Joao Pereira dække ind på positionen, men sidstnævnte har i foråret været langt fra spilletid.