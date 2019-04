To danskere med i jagten på den grønne jakke

Blomsterne står i fuldt flor i Georgia. Årets første major på Augusta National står for døren. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard repræsenterer de rød/hvide farver, men favoritterne er dog nogle andre.

Slaget i sydstaterne.

Årets første major trækker i denne uge verdens bedste golfspillere til Georgia, hvor den traditionsrige Masters-turnering på Augusta National siden 1934 har skabt nogle af de mest uforglemmelige momenter i golf.

Med i kampen om den grønne jakke, som vinderen kan trække i søndag ved midnatstid - dansk tid - er to danskere i år. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard er med i feltet. Begge spillere er for alvor ved at etablere sig blandt verdens 50 bedste, som giver adgang til de store turneringer; herunder en invitation til Masters.