To danske badmintondoubler spiller sig videre i Japan

To af tre mulige danske herredoubler er videre til anden runde ved badmintonturneringen Japan Open.

Mathias Boe og Carsten Mogensen indledte onsdag turneringen i Tokyo med en sejr i første runde over tyskerne Mark Lamsfuss og Marvin Emil Seidel på 21-11, 22-20.

Torsdag står de femteseedede danskere over for et hollandsk par i anden runde.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen var endnu mere sikre end Boe og Mogensen, da duoen tog hul på turneringen med en sejr på 21-13, 21-11 over indoneserne Angga Pratama og Ricky Karandasuwardi.

Næste opgave er et par fra Taiwan for Astrup og Rasmussen.

Turneringens tredje og sidste danske herredouble med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding er til gengæld færdig i Tokyo efter et nederlag i to sæt til Jhe-Huei Lee og Yang Lee fra Taiwan.

De øvrige danske deltagere havde onsdag en hviledag i Japans hovedstad.

Viktor Axelsen og Rasmus Gemke spillede sig tirsdag som de eneste danskere videre til anden runde i herresingle.