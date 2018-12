Tjetjensk flygtning jagter dansk brydeguld ved OL

Rajbek Bisultanov har vundet dansk EM-guld og VM-sølv. Manglen på et dansk statsborgerskab er i vejen for OL.

Manglen på et dansk pas sætter indtil videre en stopper for 23-årige Rajbek Bisultanovs helt store mål; at bryde med om en OL-medalje i Japan i 2020.

Den tjetjenske bryder er nomineret til Årets Fund, der uddeles mandag aften i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken.

Og han har allerede vundet EM-guld og VM-sølv for U23-brydere med dannebrog siddende på den klassiske kropsnære brydetrikot.

Men strikse OL-regler foreskriver, at atleter skal have statsborgerskab i det land, de ønsker at repræsentere. Og som politisk flygtning fra den russiske republik Tjetjenien har han endnu ikke opnået dansk statsborgerskab.

Det er langtfra nemt med en fod halvt inde i Danmark, når sport på eliteplan skal vedligeholdes, lyder det fra den unge tjetjener.

- Jeg har ikke bare drømmen om at komme til OL. Jeg har drømmen om at vinde OL, lyder det selvsikkert fra det tætpakkede muskelbundt.

- Men den største kamp for mig er passet. Det stresser mig lidt.

- Hvis jeg får et dansk pas, så kan jeg træne mere, føle mig mere dansk, få ro i kroppen og skal ikke tænke på, at jeg måske skal flytte tilbage, siger han.

For at opfylde krav til nye statsborgere har Bisultanov uddannet sig til mekaniker og er i dag lagermedarbejder på fuld tid.

Sammen med sine forældre, søster og to brødre ankom Rajbek Bisultanov til Danmark i 2008, hvorefter Herning Kommune tilbød familien en bolig.

Det blev startskuddet på den unge tjetjeners brydekarriere. På grund af krig og uro i hjemlandet havde han ikke mulighed for at afprøve kræfter inden for kampsporten i Tjetjenien.

- Brydning har altid været min drøm, men det var umuligt at træne i mit hjemland. Det var farligt at være udenfor om aftenen, så mine forældre ville ikke lade mig tage til træning.

- Men lige så snart vi flyttede til Herning, og jeg fik muligheden, så søgte jeg på nettet, hvor der lå en brydeklub, siger Rajbek Bisultanov.

Brydeklubben i Herning blev hurtigt skiftet ud med træningsfaciliteter i Nykøbing Falster, hjemsted for landets bedste brydere.

Heriblandt også tidligere bryder og OL-sølvmedaljevinder Mark. O Madsen, som Rajbek har været fast sparringspartner for.

Rajbek Bisultanov er derfor et "dansk brydeprodukt", påpeger landstræner Szymon Kogut. Desuden bliver han den nye Mark O. Madsen, spår træneren.

- Han har gode grunde til at have store OL-drømme. Han har en naturlig fornemmelse for brydning, og hans forståelse er i verdensklasse.

- Man skal turde tabe en kamp, turde tage risici og gribe chancen. Det er det, som Rajbek gør, og det var det, som Mark O. Madsen gjorde, siger Szymon Kogut.

Om Rajbek Bisultanov får mulighed for at kæmpe ved OL i Japan, afgøres i starten af 2020, hvor de sidste kvalifikationskampe afsluttes.

Forhåbningen er, at han inden da står med et dansk pas i hånden.