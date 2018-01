Tjekkisk sejr i drama sender Danmark i EM-semifinale

Det danske håndboldlandshold er klar til at spille semifinale ved EM i Kroatien.

Det blev et faktum tirsdag aften, da Tjekkiet efter et stort comeback og afsluttende drama vandt 25-24 over Makedonien i mellemrundens gruppe 2.

Makedonerne troede, at holdet havde udlignet til 25-25 i sidste sekund, men dommerne vurderede, at scoringen var gået i mål efter udløbet af de 60 minutter.

I stedet blev makedonerne tilkendt et straffekast, som imidlertid blev brændt.

En sejr til et af holdene ville sende Danmark i semifinalen, og længe så det ud til, at sejren skulle gå til Makedonien. Var det blevet uafgjort, havde Danmark endnu ikke været sikker på at gå videre.

Der var på forhånd blevet spekuleret i, om Makedoniens stjernespiller Kiril Lazarov ville blive sine skadesproblemer kvit til kampen mod Tjekkiet.

Den 37-årige veteran var kun i aktion på straffekast, og han lignede ikke en spiller, der kan få en stor rolle i kampen mod Danmark.

Makedonien var på intet tidspunkt bagud i første halvleg, og ved pausen var holdet foran 13-11.

I anden halvleg førte makedonerne med fem mål, men tjekkerne fik udlignet til 22-22.

Fem minutter før tid brændte Kiril Lazarov et straffekast, da stillingen var 23-23, og halvandet minut senere scorede Tjekkiet til 24-23.

To minutter før tid fik Makedonien udlignet til 24-24, men tjekkerne kom igen foran, og den scoring endte med at blive afgørende.

Danmark har seks point i gruppen før den afsluttende kamp mod Makedonien, der spilles onsdag aften i Varazdin.

Derefter skal Danmark en tur til Zagreb, hvor semifinalerne, kampen om bronze og finalen spilles.

Fredag er der semifinaler, mens de afsluttende kampe spilles søndag.

- Vi glæder os over at være kommet i EM-semifinalen, og vi ser frem til at være tilbage i finaleweekenden ved et stort mesterskab, siger Danmarks landstræner, Nicolaj Jakobsen, i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund.

Med pladsen i semifinalen er det i alt ottende gang af 13 mulige, at Danmark spiller sig frem til semifinalen, siden EM blev afholdt for første gang i 1994.

Danmark vandt EM-guld i 2008 og 2012, mens det blev til sølv i 2014.

Både i 2002, 2004 og 2006 blev det til dansk EM-bronze, mens Danmark sluttede som nummer fire ved det første EM i 1994.