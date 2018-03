Tjekke vinder VM-guld på 400-meter trods tredjeplads

Tjekken Pavel Maslák er den første mandlige atlet til at vinde VM-guld tre gange i 400-meter indendørs.

Men lørdagens guldmedalje ved indendørs atletik i Birmingham kom først i hus efter en kontroversiel beslutning fra banedommerne.

Maslák måtte i finalen se sig distanceret af to andre løbere, men både Oscar Husillos fra Spanien og Luguelin Santos fra Den Dominikanske Republik blev diskvalificeret, fordi dommerne mente, at de ikke havde holdt deres tildelte baner på samtlige 400 meter.

Tilskuerne var tydeligvis uenige i beslutningen, som betød, at Masláks tredjeplads blev forvandlet til en førsteplads.

Spanien appellerede diskvalifikationen af Oscar Husillos, men til ingen nytte.

Den 24-årige Husillos havde ellers præsteret sit livs løb, da han passerede mållinjen i 44,92 sekunder. Tiden ville have været ny mesterskabsrekord og også have slået den europæiske rekord på distancen, som blev sat for 30 år siden.

Amerikaneren Michael Chierry, der sluttede som nummer fire, fik tildelt sølvmedaljen, mens løbets nummer fem, Deon Lendore fra Trinidad, fik bronze.

På sociale medier bliver det dog debatteret, om Michael Chierry også skulle have været diskvalificeret. Optagelser lader til at vise, at han også løber uden for sin bane.

Den tidligere VM- og OL-vinder Michael Johnson, som kommenterede finalen for BBC, mener, at reglerne trænger til et gennemsyn.

- Der skal kigges på det her. Tilskuerne har lige set et løb, men resultatet afspejler ikke, hvad de så, siger Johnson.

Kontroversen om banereglen begyndte allerede fredag. I det tredje indledende heat på 400-meter blev samtlige deltagere diskvalificeret for at have overtrådt deres tildelte baner.

Det er første gang i atletikkens historie, at et helt felt ved et stort internationalt stævne er blevet dømt ude.