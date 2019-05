Titelforsvaret indledes med et lokalbrag: - Vi skal vinde alt på hjemmebane

Varde-Esbjerg: Endelig. En ny sæson venter.

Fredag aften skal de forsvarende mestre fra Region Varde på slaggeren igen.

Speedwaysæsonen på banen i Outrup indledes med et lokalbrag, når Esbjerg Vikings kommer på besøg.

Esbjerg Vikings endte sidst i rækken i 2018, men Region Varde-holdleder Steven Andersen forventer ikke, at det bliver nemt.

- Esbjerg har forstærket sig, og det er en tæt liga, siger han.

- Og så er det et lokalbrag, så det er en af dem, jeg kommer til at ligge søvnløs over, hvis vi taber.

Og matchen skal vindes, mener Steven Andersen.

- Det er vores hjemmebane. Vi skal vinde alt hjemme.

Målsætningen for Region Varde i denne sæson er at være med i toppen, og så må marginalerne afgøre, om det igen kan lykkes at vinde det hele.

- Vi har bygget nogle nye folk ind på holdet. Jeg synes, at vi har et kompetent og virkelig godt hold. Vi skal gøre alt for at være skarpe. Målsætningen er top tre, og er du i top tre, så er det marginaler, der afgør, om du bliver nummer et, tro eller tre, siger Steven Andersen.