Superliga: Konturerne af top og bund kan blive tydeligere efter sjette runde af superligaen, hvor særligt de to jyske traditionsklubber, EfB og AGF, er under hårdt pres for at hente hjemmesejre.

Randers-FCK Fredag kl. 18.00 Randers-FCK Canal9 FCK skal hive sig selv op efter tirsdagens europæiske dukkert mod Røde Stjerne. Det bør københavnerne dog også at have styrken til. Selv med en række udskiftninger skal det danske mesterhold formå at hente tre point i Randers, hvor hjemmeholdet ellers har høstet fire point i kampene mod Brøndby (2-2) og FCN (3-1). JV tipper: 1-2

FCN-OB Fredag kl. 20.00 FC Nordsjælland-OB TV3 Sport FC Nordsjælland og OB har scoret i alle sine respektive fem superligakampe i denne sæson, og hjemme i Farum har FCN nettet to gange i begge sine hjemmekampe. Med farlige folk som FCN's Isaac Atanga og OB-indkøbet Sander Svendsen kan der sagtens være lagt op til en målrig og underholdende affære i Farum, hvor OB næppe kan holde nullet for tredje kamp i træk. JV tipper: 2-2

Silkeborg-SønderjyskE Søndag kl. 12.00 Silkeborg-SønderjyskE Eurosport 2 Den kortvarige medgang, Silkeborg oplevede i Farum, blev hurtigt afløst af en ny skuffelse, da FC Nordsjælland kom tilbage fra 0-2 og fik 2-2. Det første point lunede nok en anelse hos Kent Nielsens tropper, der dog har brug for en sejr. Går hjemmeholdet efter den, har SønderjyskE spillerne til at straffe det. Hvis Silkeborg omvendt pakker sig dygtigt, kan SønderjyskE som mod AGF få problemer med at åbne forsvaret op. JV tipper: 0-2

EfB-Lyngby Søndag kl. 14 EfB-Lyngby TV3 Sport Presset er i den grad på hjemmeholdet i Esbjerg. Et enkelt point i sæsonens første fem kampe tvinger EfB til at hente en sejr. Det kan være svært, når man kun har formået at score et enkelt mål. Mod oprykkeren Lyngby skal forløsningen komme, hvis ikke krisen skal begynde at kradse mere end en våd strikketrøje i en sauna. Modgang har det med at vende. For EfB kan det blive en forløsende søndag. JV tipper: 2-0

FCM-Hobro Søndag kl. 16.00 FCM-Hobro Canal9 FC Midtjylland har været knap så suveræn, som fem sejre i fem kampe antyder. Alligevel fortsætter den midtjyske klub som førsteudfordrer til FCK, og det bliver næppe Hobro, der formår at bremse sidste års sølvvinder. Kun FC Nordsjælland har evnet at score en enkelt gang mod FCM i denne sæson. JV tipper: 2-0

Brøndby-AaB Søndag kl. 18.00 Brøndby-AaB 3+ AaB har endnu ikke formået at score eller hente point på udebane i de hidtidige to forsøg, men Brøndby har lukket otte mål ind i sine seneste tre hjemmekampe mod OB, Horsens og Braga i Europa League-kvalifikationen. Der bør være muligheder for AaB. Det skal opvejes af en skarp Kamil Wilczek, der er superligatopscorer med seks mål. JV tipper: 2-1

AGF-Horsens Mandag kl. 19.00 AGF-Horsens TV3 Sport Nu kan AGF da ikke undgå at få sæsonens første sejr, vil mange nok mene. Men jo, det kan AGF sagtens, for AC Horsens' hidtidige seks point er hentet i holdets to udekampe. En sejr på 3-0 i Silkeborg og en sejr på 2-1 i Brøndby er et gevaldigt rygstød, når Horsens tager til Aarhus, hvor presset bare vokser og vokser på hjemmeholdet. Grundet et besynderligt kampprogram har AGF blot spillet hjemme én gang i de første fem runder. Det gav et nederlag på 0-1 mod FCM. JV tipper: 1-1