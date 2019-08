Tim Winkler er tilbage på højt niveau

I Ribe-Esbjerg-lejren var der udbredt tilfredshed med præstationen i torsdagens træningskamp i Troldhede mod Lemvig-Thyborøn.

- Jeg synes faktisk, at vi generelt gør det fint. Navnlig første halvleg var god, vurderede cheftræner Lars Walther efter sejren på 25-21.

Der var store roser til målmand Tim Winkler, der er kommet tilbage efter en alvorlig skulderskade. 33-årige Winkler stod de første 30 minutter og lukkede kun ni mål ind.

- Det er dejligt at have ham tilbage. Det sagde jeg også i omklædningsrummet bagefter, og alle holdkammerater gav ham en klapsalve. Det var fuldt fortjent, men Søren Rasmussen kom ind i målet i anden halvleg, og han var også god. Dejligt med to stærke keepere, mente Lars Walther.

Ribe-Esbjerg vandt 25-21, men sejren kunne nu nemt være blevet større.

- Det handler ikke så meget om cifre lige i øjeblikket. Vi eksperimenterede, og det er jo nu, at vi skal gøre den slags. Jeg glæder mig også over, at vi igen fik lavet en del mål på kontra. Det kneb det jo med i sidste sæson.

Ribe-Esbjerg havde ikke Jacob Heinl og Simen Schønningsen med i forsvaret i kampen mod Lemvig-Thyborøn, men det gjorde nu ikke det store, da nyerhvervelsen Lars Mousing, der er kommet til fra TTH Holstedbro, og Miha Zvizej begge leverede fine præstationer.

Næste træningskamp er mandag kl. 11.00 i Blue Water Dokken i Esbjerg mod norske St. Hallvard.