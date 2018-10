Tilskadekommen Ryder Cup-tilskuer: Jeg kunne have været død

Corine Remande, der blev ramt af en golfbold under Ryder Cup, overvejer at lægge sag an mod arrangørerne.

Kvinden, der fredag blev ramt af en golfbold under Ryder Cup, siger i et interview med BBC, at hun kunne have mistet livet, hvis bolden havde ramt hende et andet sted i ansigtet end i øjet.

- I så fald ville det være slut. Så kunne jeg ikke sidde her og tale med dig, siger kvinden, Corine Remande, til BBC's reporter.

Den 49-årige kvinde blev ramt, da amerikaneren Brooks Koepka sendte et skævt slag af sted fra sjette huls teested.

Ulykken har kostet hende synet på det ene øje.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal leve med kun et øje. Jeg holder af at gå ture, dyrke sport, træne og spille golf, siger hun i interviewet.

Corine Remande har fortalt, at hun ikke følte smerte, da hun blev ramt. Hun blev tilset af læger på stedet med det samme.

- Lægerne fortalte med det samme min mand, at der var sket en stor eksplosion i mit øje, og at jeg umuligt ville komme til at se med det igen, fortæller hun.

Remande bebrejder ikke Brooks Koepka for ulykken. Men hun overvejer at kræve erstatning af arrangørerne, fordi der ikke blev givet nogen advarsel, da bolden var ved at ramme publikum.

- Der hviler helt klart et ansvar på arrangørerne. Jeg håber, at denne forfærdelige ulykke vil få arrangørerne til at forbedre sikkerheden for publikum, siger hun til BBC.

Ryder Cup-dysten fandt sted i Saint-Quentin-en-Yvelines tæt på Paris.

Brooks Koepka har fortalt, at han var rystet efter episoden, og at han bare gerne ville væk fra banen hurtigst muligt.

- Det var ikke en rar fornemmelse. Du har det forfærdeligt på deres vegne. Du ønsker ikke at ramme nogen i ansigtet. Især ikke en kvinde, lød det efterfølgende fra Koepka.

Ifølge arrangørerne blev der flere gange råbt til tilskuerne, at de skulle passe på. De siger, at tilskuerne altid får oplyst, at det kan være farligt at stå på sidelinjen.