SØNDERJYSKE: Fodboldspillerne fra SønderjyskE tog for bare tre dage siden fat på forberedelserne til den nye sæson, mens Malmø FF om bare halvanden uge genoptager deres turnering.

- Jeg må da indrømme, at jeg nok lidt have frygtet, at vi skulle til Malmø og have ørerne i maskinen. Det er en af de største klubber i Skandinavien, så vi var jo godt klar over, at det var en ordentlig mundfuld, men vi slap fint igennem det.

Så jo, SønderjyskE-cheftræner Glen Riddersholm var overordnet set fint tilfreds med indsatsen, selvom træningskampen altså endte med at nederlag på 2-1 (2-0).

- Kampen var meget brugbar for os. Den viste, at når vi holder os til aftalerne, har modstanderen svært ved at spille sig frem til de helt store chancer. Bryder vi ud af det, kan det gå galt.

Malmø scorede to mål i første halvleg, mens SønderjyskE, der skiftede hele holdet i pausen, fik reduceret 20 minutter efter pausen, hvor der blev lavet et straffespark på Marco Rojas. Rutinerede Johan Absalonsen omsatte den store mulighed til en scoring.

- Men jeg vil sige, at vi også skal lære at blive mere effektive. Vi havde mange gode og store muligheder i løbet af kampen, så vi er derhenne, hvor vi nok burde have scoret i hvert fald et par mål mere, vurderede Glen Riddersholm.

Nyerhvervelserne Patrick Banggaard og Rilwan Hassan spillede begge en halvleg, og de gjorde det fint.

- Men generelt var det bestemt godkendt, og så fik vi set alle vores spillere i aktion, så på alle måder var det fint. Rent fysisk er vi endnu ikke, hvor vi skal være, men det er meget naturligt. Vi har stadig en del træningskampe, men vi er på rette vej.