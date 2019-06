Tilbage til barndomsklubben: Holsteds Nicolai Klindt ser frem til fredagsbrag i Outrup

Nicolai Klindt, forrest, tror, at det bliver rigtig tæt, når han og holdkammeraterne fra Holsted fredag aften slår et smut forbi Varde Motor Arena i Outrup. Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix

Nicolai Klindt og Holsted kan for alvor begynde at trække fra i toppen af speedwayligaen, hvis holdet fredag aften vinder ude over de forsvarende mestre fra Region Varde, der er under pres efter to nederlag i træk.

Umiddelbart kunne det jo til forveksling ligne kattens leg med musen, når ligatopholdet fra Holsted tager turen til Varde Motor Arena i Outrup, hvor Region Varde inviterer indenfor til fredagsræs. Holsted er lige nu hele ni point foran Region Varde i tabellen, men udeholdet har kæmpe respekt for værterne og forventer på ingen måde nogen nem aften. - Region Varde har et enormt stærkt hold, og vi skal være rigtig gode for at vinde på deres bane. Og så hører det jo også med til historien, at de rent faktisk kun har kørt halvt så mange matcher som os, så tabellen lyver en smule, selvom jeg selvfølgelig synes, at vi har fået en god start på sæsonen. Ordene kommer fra Nicolai Klindt. Han ved, hvad han taler om, når det gælder speedway i Outrup. Han er født i byen og har kørt tusindvis af omgange på Varde Motor Arena. - Mange kørere har det svært med banen i Outrup, men jeg elsker banen, og selvom jeg har hængt en smule i nogle af vores tidligere matcher, tror jeg selvfølgelig på, at jeg er i stand til at gå ud at levere en god præstation. Og det bliver der med garanti brug for, vurderer Nicolai Klindt. Den 30-årige speedwaykører glæder sig som altid til at komme tilbage til det sted, hvor det hele begyndte. - Der er stadig mange af de samme fantastiske mennesker derude. Mange af dem har hjulpet mig undervejs i min karriere, så det er specielt for mig - og det er klart, at det betyder lige lidt ekstra at komme tilbage til Outrup og gøre det godt.

Holdopstillinger Region VardeMichael Jepsen Jensen, Mikkel Bech, Mads Korneliussen, Patrick Hansen, Tim Sørensen, Michael Thyme.



Holsted



Kenneth Bjerre, René Bach, Rasmus Jensen, Nicolai Klindt, Sam Jensen, Emil Breum.



Fredagens match på Varde Motor Arena i Outrup begynder kl. 19.15.

Et lille overtag Kenneth Bjerre er A-kører for Holsted i fredagens match, og Klindt vurderer, at han har et lille overtag i forhold til Michael Jepsen Jensen, der i denne sæson har afløst Hans Andersen som A-kører hos Region Varde. - Til gengæld har Region Varde Mikkel Bech og Mads Korneliussen på B-pladserne, og de kører stort set altid godt i Outrup, så der er ingen tvivl om, at vi får nok at se til, men jeg tror nu på, at vi godt kan vinde. Holsteds mål er at vinde ligaen i denne sæson, og derfor er den svære udebanematch vigtig. - Vi skal også til Slangerup på onsdag, så det er to hårde opgaver. Kommer vi godt ud af dem, ser det pludselig ret fornuftigt, men der er stadig meget arbejde at gøre. Det er der også for Region Varde, og de har nok det største pres på sig efter to nederlag i træk, vurderer Nicolai Klindt.