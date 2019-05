Til Superliga-fans og andet godtfolk: Seks ændringer af fodboldreglerne

Hurtigere udskiftning

Fra den kommende sæson indskrænkes muligheden for at trække tiden ved en udskiftning. Den udskiftede spiller skal forlade banen ved den nærmeste grænselinje. Det har været en sport i sig selv at sørge for at stå helt ovre ved den modsatte side af banen, når man skulle skiftes ud for at bruge lang tid på at lunte/gå til udskiftning, når ens hold havde et brugbart resultat.