Tiger Woods opbygger stor føring før sidste runde

Golffænomenet Tiger Woods er godt på vej til at bryde en kedelig stime på 1875 dage - eller lidt mere end fem år - uden en turneringssejr.

Før sidste runde af PGA Tour-turneringen Tour Championship har Woods opbygget et solidt forspring på tre slag ned til sine nærmeste to konkurrenter.

Den tidligere verdensetter brugte lørdag 65 slag på banen i Atlanta, hvilket var dagens laveste score. Dermed distancerede han sig fra verdens aktuelle nummer et, englænderen Justin Rose. Før runden delte de føringen.

Nu er Justin Rose forvist til en jagtende rolle. Han deler andenpladsen sammen med Rory McIlroy, og umiddelbart er det kun de to, som for alvor kan spolere Woods' turneringssejr nummer 80 på PGA Touren.

Det resterende forfølgerfelt er nemlig seks eller flere slag efter 42-årige Woods.

Den 14-dobbelte majorvinder tager langt fra sejren for givet.

- Jeg vil elske, hvis jeg kan få sejren her. Jeg har en føring på tre slag, men der er et bundt af spillere, som har gjort det godt, så vi må se, hvad der sker søndag, siger Tiger Woods ifølge AFP.

Han medgiver dog, at han har bragt sig selv i en favorabel position.

- Det er simpel matematik. Hvis jeg kan gå banen rundt i par (70 slag, red.), så skal Rose eller McIlroy lave en 67'er for at tvinge mig ud i omspil.

- Min position hjælper mig helt sikkert. Det er ikke sådan, at jeg skal ud og gå en runde i 63 eller 64 slag og håbe på lidt hjælp for at vinde. Det er den store forskel, og jeg vil helt sikkert hellere være i min position end at være i deres, siger Woods.

Tour Championship er den sidste turnering i 2018-sæsonen på PGA Championship.

For en del af feltet fungerer turneringen i Atlanta derfor som opvarmning til den traditionsrige Ryder Cup-turnering, hvor Europa møder USA.

Ryder Cup spilles på Le Golf National-banen i Paris og går i gang på fredag.