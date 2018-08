Golffænomenet Tiger Woods regner med, at fem års sejrstørke snart får en ende.

Forud for den afsluttende del af PGA Tour-sæsonen føler den 42-årige amerikaner sig i så god forfatning, at han tillader sig at forvente, at den næste turneringssejr står for døren.

- Jeg kan mærke, at den næste sejr kommer snart. Jeg ved ikke hvornår, men jeg sætter mig selv i situationer, hvor den kan komme.

- Jeg har været i nærheden af en sejr i to ud af de seneste tre turneringer, som jeg har spillet, så når jeg får næste mulighed for at vinde, så skal jeg nok tage den, siger Tiger Woods.

Han har vundet 106 turneringer som professionel. Heriblandt finder man sejre i majorturneringer og på blandt andet PGA Tour og European Tour.

I 2018-sæsonen har han to andenpladser som sine bedste resultater. Fem gange er han endt i top-10.

Woods får dog hård konkurrence, hvis den næste sejr allerede skal falde i weekenden i turneringen The Northern Trust.

Turneringen er den første af fire turneringer i FedEx Cup Playoffs, som er navnet på sæsonfinalen i PGA Touren.

De 125 bedste spillere gennem sæsonen på PGA Touren er inviteret til denne uges turnering. Tiger Woods er rangeret som nummer 20 på FedEx Cup-rangeringen inden første finaleturnering.

I de følgende tre turneringer i september skæres startlisten ned til henholdsvis 100, 70 og 30 deltagere. Den samlede vinder af FedEx Cup kan stoppe næsten 65 millioner kroner i lommen i præmiepenge.