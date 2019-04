Tidligere Wada-chef: Dopingtest hænger fast i fortiden

Arbejdet med at afsløre dopingsnydere er ineffektivt og hænger fast i fortiden.

Sådan lyder det fra David Howman, der er tidligere generaldirektør for Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

Han mener, at dopingjægerne kun finder en lille del af snyderne og sjældent de rigtig store fisk. Derfor er der brug for langt mere moderne og effektive testsystemer.

- Alle ved, at analyser af urinprøver ikke har udviklet sig meget, siger Howman ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Urintest blev indført i slutningen af 1960'erne og blev benyttet ved OL første gang i 1968.

I Howmans øjne er tiden løbet fra den metode, som er for dyr og for let at omgå.

- Videnskaben har udviklet sig overalt, men ikke i antidopingarbejdet. Vi analyserer stadig urin, og det gør vi ikke specielt godt.

1,43 procent af de prøver, som blev indsamlet og analyseret af Wada-godkendte laboratorier i 2017 resulterede i positive prøver. Kun omkring 0,6 procent medførte en sanktion.

Den tidligere Wada-chef hæfter sig ved, at tallet er nogenlunde konstant, og at mange af prøverne kommer udøvere, der er udvidende om, at de har overtrådt reglerne, eller fra "de dumme".

- Systemet fanger de dumme, fordi de ganske enkelt er dumme. Men det fanger ikke de virkelige snydere, siger David Howman.