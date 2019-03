Tidligere Vejle-træner takker af med vemod og håb

19 point i 24 kampe er det blevet til for Vejle, og det er for dårligt, erkender den nu tidligere træner.

I et åbent brev siger Adolfo Sormani pænt farvel og tak som cheftræner for Vejle.

Italieneren, som valgte at forlade posten som træner i tirsdags efter en række skuffende resultater, forklarer mere om årsagen til bruddet.

- Jeg er meget ked af, at jeg ikke var i stand til at opnå de resultater, vi ønskede at opnå i denne sæson, selv om holdet spillede alle kampe med fantastisk intensitet og organisation og stadig viste et højt niveau i præstationerne.

- Jeg er klar over, at det i fodbold til tider desværre ikke kan være nok, og jeg forlader klubben med håbet om, at en ændring kan gøre det muligt at levere de nødvendige resultater, skriver Sormani i brevet på klubbens hjemmeside.

Han takker alle i og omkring Vejle og fortæller, at han forlader fodboldklubben med vemod.

- Jeg føler behov for at takke alle for den støtte og kærlighed, som jeg, min stab og holdet har mærket i de seneste år, lyder det fra Sormani.

Han fremhæver sidste sæson, hvor Vejle endte på førstepladsen i 1. division og efterfølgende rykkede op i Superligaen.

Med blot 4 sejre i de første 24 kampe i denne sæson er holdet placeret på sidstepladsen i Superligaen med blot 19 point.

Vejle tager lørdag imod Vendsyssel FF i den næstsidste kamp i grundspillet.

Rumæneren Constantin Galca blev onsdag ansat som ny cheftræner i Vejle, og han skal forsøge at sikre klubben endnu en sæson i Superligaen.