Tidligere VM-topscorer forlader Silkeborg-Voel

På halgulvene er håndboldsæsonen på vej ind i de afgørende måneder, men på klubkontorerne er planlægningen af næste sæson allerede i fuld gang.

I Silkeborg-Voel betyder det afsked med tre spillere, der forlader klubben, når den sidste bold er kastet i foråret.

Det mest prominente navn er 30-årige Susann Müller, som vender hjem til Tyskland efter kun én sæson i Silkeborg.

- Vi takker Susann for indsatsen i den grønne trøje og ønsker hende al mulig held og lykke i fremtiden, siger direktør Mikael Bak til klubbens hjemmeside.

Den venstrehåndede bagspiller optrådte tidligere i karrieren for blandt andet SK Aarhus og Randers HK.

I 2013 blev hun turneringens topscorer ved VM i Serbien, hvor tyskerne blev slået i kvartfinalen af Danmark trods 12 Müller-scoringer.

Også Andrea West Bendtsen og Othilia Christensen spiller i en anden klub efter sommerferien.

Førstnævnte blev tidligere onsdag præsenteret som ny spiller i TTH Holstebro, hvor hun har underskrevet en kontrakt gældende for to år.

Håbet er, at hun kan tilkæmpe sig mere spilletid i den vestjyske klub.

- Jeg har haft det rigtig godt i Voel med gode traditioner og et godt træningsmiljø, men jeg glæder mig til at få nogle flere minutter på banen - og det kan jeg få her i TTH Holstebro, siger Andrea West Bendtsen i en pressemeddelelse fra sin kommende klub.