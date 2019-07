Tidligere Tour-vinder: Alle holder øje med Fuglsang

Jakob Fuglsang er ikke bare en af favoritterne i Tour de France. Astana-kaptajnen er favoritten.

Sådan lød den markante vurdering fra Tour de France-vinderen fra 2010, Andy Schleck, i et interview, der blev foretaget inden starten på 1. etape, hvor Fuglsang var involveret i et styrt.

- Han er den store favorit i mine øjne. Han har arbejdet i mange år for at nå dette niveau, og to-tre af de sædvanlige favoritter er ikke med i år.

- Det er hans store chance, og jeg ved, at han er fysisk og mentalt klar, siger Andy Schleck.

Luxembourgeren ved, hvad der skal til for at klare sig godt i verdens største cykelløb, hvor han som aktiv tre gange blev nummer to.

Andenpladsen fra 2010 blev efterfølgende vekslet til sejr som følge af Alberto Contadors dopingsag.

Schleck forudser, at Fuglsang først for alvor kommer på arbejde, når Touren når de barske stigninger i først Pyrenæerne og derefter Alperne.

- Han er stærk nok til at forsvare sig selv indtil da. De allerhøjeste bjerge kan til gengæld blive et problem for ham.

- Hans største rivaler bliver ryttere som Egan Bernal, Enric Mas, og så må man ikke glemme Alejandro Valverde, som er virkelig klar i år. Han ved også, at det er hans sidste chance for at stå på podiet i Paris, siger Andy Schleck.

Den 34-årige eksrytter peger også på, at Fuglsangs gode resultater i foråret vil gøre, at de øvrige klassementhold er ekstra opmærksomme på ham.

- Alle ved, at han er godt kørende, så alle holder øje med ham. Det bliver nogle lange 21 dage med meget smerte.

- Det kræver meget at vinde Touren, men det kræver ganske lidt at tabe den. Jeg håber ikke, at det sker for ham, for han fortjener det virkelig, siger Schleck.

Jakob Fuglsang styrtede på 1. etape, men slap med knubs og er klar til at fortsætte løbet.

Søndag byder på en 27,6 kilometer lang holdtidskørsel.