Tidligere SønderjyskE-spiller vender hjem

- Vi vidste godt, at Daniel kan spille mod de bedste i ligaen. Han er en spillertype, som kan bruges i flere kæder. Jeg forventer at se en sulten Daniel, som vil gøre alt for at blive bedre hver dag til træning og kamp, siger sportschef i SønderjyskE, Kim Lykkeskov, i en pressemeddelelse.

SPILLERANKOMST: En Vojens-dreng vender hjem. Daniel Madsen forlod inden sæsonen SønderjyskE for at komme til Hvidovre Fighters. Der har han imponeret nok til, at SønderjyskE nu henter ham tilbage til klubben.

Flere forlængelser

Samtidig har SønderjyskE også forlænget med flere spiller. Martin Eskildsen, Frederik Rasmussen, Ronnie Brobak og Kasper Krog er alle at finde i SønderjyskE i næste sæson.

- Både Martin og Frederik er to unge spillere, hvor det er vigtigt, at de nu tager næste skridt og går fra at være drenge og bliver mænd. De har en vigtig sommertræning foran sig. Det samme gælder for Ronnie Brobak, som er en loyal spiller, der med sit gode humør spreder masser af positivitet i omklædningsrummet, siger Lykkeskov.

Kasper Krog skal sammen med tilbagevendte Patrick Galbraith udgøre målmandsteamet.

- Det er dejligt, at Kasper kan se sig selv endnu et år i SønderjyskE. Han bliver en vigtig mand i vores målmandsteam. Kasper er ung og skal blive ved med at lægge lag på sit spil og presse vores spillere til at blive bedre på isen, siger Kim Lykkeskov.