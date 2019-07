Tidligere Nordsjælland-stopper tager til Tyskland

Forsvarsspilleren Andreas Maxsø skiftede væk fra FC Nordsjælland i sommeren 2017, men han har allerede fundet sin tredje klub i udlandet.

Klubben KFC Uerdingen fra Tyskland skriver således på sin hjemmeside, at danskeren er ny mand i klubben.

Uerdingen spiller i den tredjebedste tyske fodboldrække. Ifølge bestyrelsesformand Mikhail Ponomarev har klubben sikret sig en topspiller.

- Vi har holdt øje med Andreas i noget tid, og vi har et stort kendskab til ham som spiller. Det er en tophandel for os, siger han til klubbens hjemmeside.

Den nu 25-årige Maxsø tog for to år siden fra Nordsjælland til tyrkiske Osmanlispor, men her nåede han kun at være et år, før han drog videre til FC Zürich.

Herfra går turen altså nu videre nordpå, og det ser den danske stopper frem til.

- Klubben har en helt klar plan, og det overbeviste mig om at tage til Uerdingen. Jeg ser frem til at lære de andre fra holdet at kende, siger Maxsø.

Andreas Maxsø har spillet 20 kampe for det danske U21-landshold. Det er også blevet til fire optrædener for det danske OL-landshold, som nåede kvartfinalen ved sommerlegene i Rio i 2016.