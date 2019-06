Tidligere Brøndby-assistent bliver U21-landstræner

Den tidligere Brøndby-assistenttræner Albert Capellas bliver ny træner for det danske U21-landshold.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på et pressemøde. Spanieren afløser Niels Frederiksen, der er blevet ansat som cheftræner i Brøndby.

- Jeg er meget glad for at vende tilbage til dansk fodbold. Jeg havde tidligere en fantastisk tid i Brøndby, siger Capellas på pressemødet.

- Jeg er stolt over at skulle træne det danske U21-landshold, der er et af de bedste hold i Europa og har været det i et årti.

- Vi ser frem til at samarbejde med de danske klubber og trænere for at dele vores viden og vores fodboldidéer, så vi sammen kan udvikle dansk fodbold.

- Det hele handler om at udvikle dansk fodbold, siger den nye danske U21-landstræner.

Steffen Højer, der i begyndelsen af juni blev fyret som cheftræner i 1. divisionsklubben Viborg, bliver Capellas' assistent.

På onsdagens pressemøde blev det også offentliggjort, at DBU opruster i staben omkring U21-landsholdet.

Assistenttræner Højer ansættes på fuld tid på holdet, der desuden får tilknyttet en fast analytiker og en fysisk træner.

Capellas var assistenttræner i Brøndby fra sommeren 2014 til udgangen af 2015. Derefter var han U17-træner i klubben i et halvt år.

Capellas har en fortid på Barcelonas ungdomsakademi, La Masia, og har desuden været forbi klubber som Vitesse, Maccabi Tel Aviv og Borussia Dortmund som assistent.

48-årige Niels Frederiksen er netop stoppet som træner for U21-landsholdet efter fire år på posten.

Frederiksens sidste opgave var U21-EM, som Danmark røg ud af søndag aften. Danmark skulle i sidste gruppekamp besejre Serbien med tre mål og håbe på lidt hjælp for at gå videre, men det danske mandskab røg ud efter gruppespillet.

Allerede inden U21-EM blev det offentliggjort, at Niels Frederiksen var Brøndbys valg som ny cheftræner.