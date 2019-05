Fodboldtræneren Jess Thorup missede onsdag chancen for at vinde sin første titel med Gent i Belgien.

Thorups mandskab tabte pokalfinalen med 1-2 til Mechelen fra landets næstbedste række.

- Det er ikke nemt. Jeg er ked af det, og som jeg sagde til vores fans, så er det en af de sorteste dage i min karriere, siger Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

Det er tre måneder siden, at Gent spillede sig i pokalfinalen, så forventningerne var bygget op til noget stort.

- Når man har set frem til en kamp så længe ... Det var mit personlige mål at få pokalen med hjem, og nu står vi uden noget.

- Det er typisk pokalfodbold, men det er hårdt lige nu, siger Thorup.

Den tidligere FC Midtjylland-træner satser på, at hans spillere kan levere en stærk afslutning i den belgiske liga, hvor Gent er nummer seks og dermed sidst i mesterskabsspillet.

Håbet om at indløse billet til Europa League i næste sæson lever fortsat.

- Vi kunne have reddet sæsonen ved at vinde den her kamp, men det lykkedes ikke. Nu må vi rette ryggene og håbe på, at en femteplads kan få os ud i Europa, siger Thorup.

Jess Thorup førte i sidste sæson FCM til det danske mesterskab. I efteråret skiftede den 49-årige træner til Gent, hvor han siden hen har fået Johnny Mølby ansat som assistent.