Thomas Bjørn: Ryder Cup-sejren er langt fra i hus

Den danske Ryder Cup-kaptajn glæder sig over føringen, men erkender, at der er lang vej igen.

Efter en sløj start fredag formiddag kom der senere på dagen oprejsning for det europæiske Ryder Cup-hold, der vendte 1-3 til 5-3 efter at have vundet eftermiddagens fire foursomes.

Men europæernes danske kaptajn, Thomas Bjørn, erkender, at der trods føringen er lang vej igen, før sejren er i hus.

- Det (fredagens comeback, red.) var fantastisk, men vi skal være klar igen hurtigt. Der er ingen tid til at juble. Der er stadig et job, der skal gøres, siger Bjørn.

Det var duoen med Francesco Molinari og Tommy Fleetwood, der både indledte og afsluttede europæernes comeback fredag.

Først sluttede de formiddagens fourballs af med at gøre det til 1-3 mod Tiger Woods og Patrick Reed, inden de i fredagens sidste match bragte Europa foran 5-3 med en sejr i foursome over Justin Thomas og Jordan Spieth.

Italienske Molinari understreger dog, at fredagens gode spil ikke betyder så meget i det store billede.

- Vi er ikke kommet her for at vinde foursomes, vi er kommet for at vinde noget andet, siger han med henvisning til den samlede sejr.

Molinari og Fleetwood skal igen lørdag op imod Tiger Woods og Patrick Reed i fourball.

Thorbjørn Olesen spillede fredag fourball med Rory McIlroy, men skal ikke i aktion lørdag formiddag. I stedet spiller spanske Sergio García med nordireren.