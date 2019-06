Thiims Le Mans endte tidligt: Makkeren kørte af banen

LE MANS: Klokken 00.22 natten til søndag endte Le Mans for Nicki Thiim.

Racerkøreren fra Sønderborg stillede til start i GTE Pro-klassen, men allerede da makkeren Marco Sørensen kørte galt i teamets Aston Martin, var trioen med Thiim, Sørensen og Darren Turner langt fra top 10.

- Game over. Men det vigtigste er, at min bedste ven er 'okay' og ved godt mod. Tak til alle for den fantastiske støtte til team #95. Jeg elsker jer, og jeg værdsætter støtten. Nyd resten af løbet - vi kommer endnu stærkere tilbage næste år, skrev Nicki Thiim på Twitter søndag klokken 7.44.

- Selvfølgelig er det ikke sjovt at se sin bedste kammerat sådan. Men man kender det selv. Når du ryger af med 290 kilometer i timen, så er det ikke den fedeste følelse, sagde han senere til TV2 Sport.

Marco Sørensen blev efter uheldet kørt til hospitalet, men han slap med en hjernerystelse.