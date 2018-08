Thierry Henrys træneraftale med Bordeaux går i vasken

Den tidligere fodboldstjerne Thierry Henry var udset som kommende cheftræner i Bordeaux, men det kommer ikke til at ske.

Tirsdag oplyser Bordeaux-præsident Stephane Martin, at forhandlingerne med Henry er brudt sammen.

- Ja, vi kan bekræfte, at forhandlingerne er afsluttet, siger præsidenten til AFP.

41-årige Thierry Henry var udset som afløser for den nuværende træner Gustavo Poyet, som i sidste uge blev suspenderet for at kritisere Bordeaux-ledelsen for at sælge en spiller uden at høre ham.

Henry, der har en fortid som stjerneangriber i Arsenal og Barcelona, har ikke den store erfaring som træner.

Han har aldrig tidligere været cheftræner, men i stedet været tilknyttet staben omkring Belgiens landshold, som denne sommer nåede semifinalen ved VM i Rusland.

Som angriber scorede Thierry Henry 227 mål for Arsenal i 373 kampe fra 1999 til 2007. Det blev efterfølgende til 49 mål i 121 kampe for FC Barcelona.

I Gustavo Poyets fravær har Eric Bedouet fungeret som midlertidig træner i Bordeaux, der har indledt den nye sæson i Frankrig med to nederlag og en sejr.

Bordeaux har den danske landsholdsspiller Lukas Lerager på holdet.