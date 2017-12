Test dig selv: JV Sportens store nytårsquiz 2017

Bedømmelse

46-50 rigtige

Sportsredaktionen ringer til dig næste gang, sportsbøgerne og Google ikke har svaret.



40-45 rigtige

Du er en sportsnørd, og du læser altid sportssiderne - og helst to gange.





31-39 rigtige

Du læser sporten, før du læser resten af avisen, og du orienterer dig bredt for, hvad der sker på de forskellige hold.





23-30 rigtige

Du er meget allround i din sportsviden, og hvis du ikke har svaret, ved du, hvor du skal finde det.





14-22 rigtige

Den næste kamp er altid den vigtigste, så selv om du er sportsinteresseret, har du hurtigt glemt, hvad du har læst.





7-13 rigtige

Du gider kun at læse om dit eget favorithold - resten er bare fyld.









1-6 rigtige

Du plejer at springe sportssiderne over, ikke?