Tennisspiller kritiserer sin sport for miljøbelastning

Johanna Larsson skønner, at hun flyver 70 gange om året for at deltage i turneringer over hele verden.

Den svenske tennisspiller Johanna Larsson mener, at tennissporten kunne gøre mere for at beskytte miljøet.

Verdensranglistens nummer 83 skønner, at hun flyver omkring 70 gange på et år for at deltage i turneringer rundt omkring i verden. Flyrejser er en af de mest forurenende transportformer.

- Tennissporten er ikke længst fremme, når det handler om miljøet, siger Larsson til avisen Sydsvenskan.

I løbet af et år afholdes der WTA-turneringer forskellige steder i Nordamerika, Europa, Asien og Australien.

- WTA Touren er jo styret af penge. Ser man på vores spilleplan, er turneringerne spredt ud over hele verden, og nogle gange er det ret dumt.

- Ikke kun på grund af miljøet, men også med tanke på spillerne. Man kunne undgå lange rejser og tidsforskelle, hvis man lavede et bedre skema, mener hun.

Den 29-årige svensker har vundet to turneringer i karrieren. I 2015 vandt hun i Båstad, mens det i år er blevet til en triumf i Nürnberg.