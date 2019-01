Ifølge Johanna Konta er det usundt og farligt at spille så sent, som hun gjorde i Australian Open.

Der er under al kritik, at nogle tennisspillere skal så sent i aktion, som det var tilfældet i anden runde i Australian Open.

Det siger britiske Johanna Konta, efter at hun meget tidligt fredag lokal tid blev sendt ud af grand slam-turneringen i Melbourne af spanieren Garbiñe Muguruza.

Kampen, der endte 6-4, 6-7, 7-5 i spansk favør, startede først klokken 00.30 lokal tid. Da den sluttede to timer og 42 minutter senere, var klokken 03.12 om natten.

- Jeg synes ikke, at udøvere skal i aktion helt ud på morgentimerne, siger hun til BBC efter nederlaget.

- Jeg tror ikke, det er sundt. Det er faktisk ret farligt.

- Men Garbiñe og jeg var i samme situation, og efter omstændighederne spillede vi en virkelig god kamp. Det er bare en skam, at der ikke var flere tilskuere, der kunne nyde den, lyder det fra tennisspilleren.

Kampens start var udskudt på grund af kampen mellem Alexander Zverev og Jeremy Chardy, der blev afviklet på samme bane og varede knap fire timer.

Ifølge Konta var det på tegnebrættet at flytte kampen til en udendørs bane, men den var i mellemtiden blevet dækket af fugleklatter.

- Vi skulle faktisk være startet på bane tre. Men der var mågeklatter over det hele.

- De skulle først rengøre banen. Men når de havde været færdige, ville vi alligevel have været i samme situation, siger hun.

Den tidligere verdensetter Garbiñe Muguruza er imponeret over, at der var fans, der blev oppe for at se nattedramaet mellem de to spillere.

- Det er helt vildt, at nogle blev oppe for at se os klokken 03.15 om natten.

- Vi spiller for jeres (tilskuernes, red.) skyld. Hvorfor skulle vi ellers være her? Det var virkelig hårdt, siger Garbiñe Muguruza.

Spanieren skal i tredje runde møde schweizeren Timea Bacsinszky, som besejrede Natalia Vikhlyantseva fra Rusland noget tidligere på dagen torsdag.