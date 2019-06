Tennischef: Dansk teenager kan ende som verdens bedste

Den 16-årige tennisspiller Holger Rune skal fredag forsøge at spille sig i finalen i French Opens juniorturnering.

Fredag formiddag skal danskeren møde amerikanske Martin Damm om en plads i finalen i Paris.

På længere sigt er potentialet enormt for den danske teenager, vurderer sportschefen i Dansk Tennisforbund, Jens Anker Buus Andersen. Han mener, at Holger Rune kan blive verdens bedste.

- Der er et kæmpe skridt at tage fra junior til senior, men når jeg siger, at Holger kan og skal drømme om at blive verdens bedste seniorspiller, så mener jeg, det er realistisk.

- Om det så går i opfyldelse, det er noget andet, men han er bare så tidligt ude i sin udvikling, og der ser rigtig fornuftigt ud, siger sportschefen til Ekstra Bladet.

Holger Rune er i øjeblikket nummer syv på juniorverdensranglisten, og han kan se frem til en endnu bedre placering efter French Open.

- Det ekstraordinære er, at Holger kun er 16 år, og derfor er det fantastisk flot at ligge i toppen på en U18-verdensrangliste, siger Jens Anker Buus Andersen.

Holger Rune har foreløbig vundet fire kampe i Paris uden at afgive et eneste sæt på vejen mod semifinalen.

Semifinalen mod den et år yngre Martin Damm spilles fra klokken 11.00