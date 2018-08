Tennisboss vil ændre Davis Cup: Vi vil sporten det bedste

Tennisturneringen Davis Cup skal måske spilles på en helt anden måde i fremtiden.

Torsdag er landsholdsturneringen til afstemning på Det Internationale Tennisforbunds (ITF) årsmøde i Florida.

Her skal omkring 120 delegerede stemme for eller imod et forslag fra ITF-formand David Haggerty, der vil ændre den 118 år gamle turnering radikalt.

Haggerty vil skabe et nyt format, hvor verdens 18 bedste landshold mødes over nogle få dage i den samme by.

Hidtil er Davis Cup blevet spillet over et helt år på forskellige terminer i februar, juli, september og november med et hjemmehold og et udehold.

Frem mod torsdagens afstemning er forslaget blevet mødt med skepsis, men håbet fra ITF er, at man kan skabe en "femte" grand slam-turnering. Haggerty er positiv før torsdagens afstemning.

- Humøret er godt. Jeg synes, at modtagelsen har været meget positiv.

- Vi ønsker bare at gøre det bedste for tennis, siger han.

Hvis ændringerne bliver vedtaget, har ITF en aftale klar med investorgruppen Kosmos, som vil putte tre milliarder dollar (19,6 milliarder kroner) i turneringen over 25 år.

Davis Cup-formatet har de seneste år bøvlet med at få de bedste spillere til at prioritere turneringen flere sæsoner i træk.

Davis Cup har været afholdt siden 1900.