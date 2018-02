Tempokonger giver Norge historisk styrtløbstriumf ved OL

For første gang nogensinde kan Norge prale af at have en olympisk mester i styrtløb.

Veteranen Aksel Lund Svindal leverede natten til torsdag et af de største resultater i en lang og succesfuld karriere, da han vandt skiløbernes kongedisciplin på OL-bjerget i Jeongseon.

Det er første gang, den stolte skination vinder guld i styrtløb, der har været på OL-programmet siden 1948.

Løbet udviklede sig endda til en dobbelttriumf for nordmændene, der også tog sig af sølvet, som gik til Svindals ven og træningsmakker Kjetil Jansrud.

Men mon ikke Jansrud i den kommende tid vil ærgre sig godt og grundigt over, at det ikke lykkedes at booke en plads øverst på sejrsskamlen.

Manden fra Stavanger var hurtigst på samtlige mellemtider, men en lille fejl gav ham et skævt indløb til det sidste stykke mod målstregen, og det kom formentlig til at koste ham guldet.

I mål var han 0,12 sekund langsommere end Svindal, der vandt sin anden OL-guldmedalje. Første triumf kom i super-G-løbet i Vancouver for otte år siden.

Med den norske dobbeltsejr kom der for alvor gang i de alpine skikonkurrencer ved et OL, der har været plaget af hård blæst og en række aflysninger.

Torsdag viste vejret sig dog anderledes medgørligt med en håndfuld frostgrader og høj sol, der gav fartkongerne fine forhold.

Schweizeren Beat Feuz var tredjehurtigst og sørgede på den måde for, at løbets tre forhåndsfavoritter alle endte på medaljepodiet.