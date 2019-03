Team Esbjergs kampe i slutspillet - her er datoer og kamptidspunkter

HÅNDBOLD: Onsdag aften vandt Team Esbjerg den sidste kamp i grundspillet med 24-20 på udebane over Randers HK.

Det betyder, at Team Esbjerg sluttede som nummer to, og holdet har dermed to point med ind i det kommende slutspil.

Nu er kamptidspunkterne for de seks opgør i slutspilspuljen, hvor Herning-Ikast, Aarhus United og Viborg HK venter, på plads.

1. runde spilles i Viborg torsdag den 28. marts kl. 20.30.

2. runde spilles hjemme mod Aarhus søndag den 31. marts kl. 14.00.

3. runde spilles i Ikast onsdag den 3. april kl. 20.30.

4. runde spilles i Aarhus tirsdag den 9. april kl. 18.30.

5. runde spilles hjemme mod Viborg fredag den 19. april kl. 17.00.

6. runde spilles hjemme mod Herning-Ikast mandag 22. april kl. 16.00.

Team Esbjerg har to point med i slutspillet, mens Herning-Ikast, der blev nummer tre i grundspillet, har et enkelt point. Aarhus United og Viborg HK starter uden point.

Billetsalget til Team Esbjergs hjemmekampe i slutspillet indledes i næste uge.