HÅNDBOLD - JV I VIBORG: Torsdag aften har Team Esbjerg chancen for at spille sig i pokalturneringens Final4, hvis det bliver til en sejr på udebane over Viborg HK.

Men det bliver på ingen måde nogen nem opgave for Team Esbjerg, da cheftræner Jesper Jensen må undvære to af sine allerbedste spillere i kampen.

Estavana Polman og Line Jørgensen er nemlig ikke med. Polman bankede hovedet ind i holdkammerat Vilde Mortensen Ingstads knæ i ligakampen i weekenden mod Skanderborg, og så er Line Jørgensen ude med sygdom.

I sidste sæson gik Team Esbjerg hele vejen i pokalturneringen, hvor det blev til en finalesejr på hele 31-20 over København Håndbold.