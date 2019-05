Team Esbjerg-træner: Vi har bestemt stadig en chance

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen havde naturligvis håbet på et bedre udgangspunkt til den anden og afgørende finale i EHF Cuppen mod ungarske Siofok.

Men selvom uafgjort 21-21 på ingen måde er noget drømmeresultat, har træneren dog på ingen måde opgivet håbet om at vinde returkampen og snuppe pokal og turneringssejr.

- Indtil 15-12 (seks minutter ind i anden halvleg, red.) synes jeg faktisk, at vi gør det rigtig godt. Jeg ved godt, at vi i første halvleg brænder for mange store chancer, men vi spiller os jo fint igennem.

- Til gengæld stresser vi for meget i en periode i anden halvleg. Afslutningerne bliver for hasarderede, og vi tager bare alt for mange chancer. Det var urutineret, og der bliver bare taget for dårlige individuelle valg, og det er der bare ikke råd til, når vi møder så godt et hold, sagde Jesper Jensen.

Team Esbjerg kunne dog meget nemt have tabt den første af de to finaler, men Siofok formåede ikke at score et eneste mål i kampens sidste otte minutter, og så gik hjemmeholdet fra 18-21 til slutfacit på 21-21.

- Jeg ved, at vi kan spille bedre end i dag, hvor der er en del spillere, der ikke spiller på top, men vi graver os på ingen måde ned. Der er bestemt stadig en mulighed for at vinde denne her turnering, og den vil vi selvfølgelig gå benhårdt efter, tilføjede Jesper Jensen.