Team Esbjerg-træner: Ingen grund til at gå i panik

HÅNDBOLD - JV I VIBORG: Skuffelsen var stor i Team Esbjerg-lejren efter slutspilsnederlaget på 27-26 på udebane mod Viborg HK.

Cheftræner Jesper Jensen mente, at hans hold generelt havde stresset lidt rigeligt i kampen og aldrig for alvor fandt rytmen.

- Måske var der også lidt nerver på. Fakta er i hvert fald, at det aldrig blev godt. Alligevel holdt vi os nogenlunde inde i kampen, og chancer havde vi jo sådan set nok af.

- Vi ærgrer os, da det ville have været rigtig dejligt med to point i en svær udekamp. Det formåede vi ikke, men der er ingen grund til panik. Vi skal bare holde lidt mere fast i de ting, som har fungeret så godt for os, sagde han.

Søndag kommer Aarhus United på besøg i Blue Water Dokken, og det er ikke sikkert, at det bliver nogen nem opgave, da aarhusianerne vandt deres første slutspilskamp med 23-20 over Herning-Ikast.

- Nu taler vi lige den her kamp igennem, og så må vi videre. For os handler det stadig om at vinde vores tre hjemmekampe i sllutspillet. Gør vi det, er vi på otte point - og det skal være nok til en semifinale.

Estavana Polman var Team Esbjergs klart bedste spiller i kampen mod Viborg. Hun scorede 12 mål.

- Hun var også den eneste, som sådan for alvor brændte igennem. Jeg synes jo egentlig ellers, at vi spiller os frem til mange gode muligheder, men vi mangler generelt lige det sidste.