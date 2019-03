Det var ikke en del af den oprindelig plan, at Team Esbjerg skulle ud at hente en ny keeper til den kommende sæson, men cheftræner Jesper Jensen mener, at udfordringen er blevet løst på en rigtig god måde.

- På banen kan hun være vild og blodig, men udenfor er hun rolig, rar og omsorgsfuld.

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen ved, hvad han taler om, når det handler om målvogter Rikke Poulsen, der skifter Viborg HK ud med de vestjyske guldbejlere efter den igangværende sæson.

- Jeg trænede Rikke for fem år siden, da vi begge var i Vejen. Og da vi for en måneds tid siden stod i en situation, hvor vi pludselig skulle ud at finde en ny keeper, var hun straks et af de navne, som vi havde på vores liste, fortæller Jesper Jensen.

- Først søgte vi rimelig bredt, men derefter blev det hurtigt til fire-fem stykker, der så senere blev til en enkelt eller to.

Team Esbjerg havde dog allerede en rigtig god fornemmelse, da man havde den første snak med Rikke Poulsen.

- Vi skulle selvfølgelig sikre os, at ilden stadig brændte i hende - og det gør den i den grad. Rikke har mange kompetencer, hun er en super holdspiller, og hun er virkelig passioneret. Og så samler vi også på menneskelige kompetencer i Team Esbjerg, og dem har hun heldigvis mange af, så hun kommer til at bidrage både på og udenfor banen, tilføjer Jesper Jensen.

Vurderer du, at I er svækket eller styrket til den nye sæson?

- Evnerne hos Sandra (Toft, red.) er uomtvistelige, og hun er Danmarks førstevalg på landsholdet. I den sammenhæng kommer Rikke bagefter, men jeg har en god fornemmelse, og vi ved, at hun også er rigtig dygtig, så det skal nok blive godt.

Dermed har Team Esbjerg næsten holdet på plads til den kommende sæson. Serbiske Kristina Liscevic skal dog også erstattes, så Team Esbjerg arbejder lige nu på at tilknytte en ekstra spiller til bagkæden.