Og det bliver noget af en opgave. I hvert fald vurderer cheftræner Jesper Jensen, at det bliver meget svært at nå frem til en kvartfinale.

Mange point

Gruppe B krydser med gruppe A i hovedrunden, hvor både franske Metz og norske Vipers Kristiansand, der begge deltog ved Final4 i denne sæson, er med. De øvrige hold er stærke FTC fra Ungarn og kroatiske Prodravka.

Holdene tager point med over fra den indledende puljespil, og det betyder altså, at Team Esbjerg skal ud at have så mange point som overhovedet muligt mod Rostov-Don og CSM Bucuresti.

- Udsigten til en kvartfinale vil næsten være lig nul, hvis vi kommer over uden point på kontoen. Så vi skal spille rigtig godt, vurderer Jesper Jensen.

De indledende puljekampe begynder i den første weekend i oktober.

I sidste sæson nåede Odense, der ret overraskende ikke blev tildelt et wildcard til dette års turnering, kvartfinalen, hvor landsholdsanfører Stine Jørgensen og holdkammeraterne tabte til de seneste Champions League-vindere fra Györ.