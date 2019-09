Estavana Polman forventer først at være tilbage i begyndelsen af oktober, hvor hun og holdkammeraterne tager fat på Champions League.

- Det er lidt værre, end vi først troede. Desværre.

Estavana Polman var mandag aften igen i tilskuerens rolle, da Team Esbjerg spillede på udebane mod TTH Holstebro og vandt en sikker sejr på 23-19.

Team Esbjergs absolutte stjerne er i øjeblikket plaget af en mindre ledbåndsskade, som hun pådrog sig i ligapremieren ude mod Odense.

I første omgang lød meldingen på, at Polman var udenfor i seks til ti dage, men nu ser det ud til, at skadespausen bliver noget længere.

- Jeg havde satset på, at jeg kunne være klar til vores pokalkvartfinale mod Herning-Ikast om halvanden uge, men det bliver desværre nok ikke aktuelt, erkender Estavana Polman.

- Men behandlingen går faktisk rigtig fint, og det er selvfølgelig også vigtigt, at blive ordentlig klar. Vi har jo en rigtig lang og hård sæson foran os.

Polman forventer, at hun kan spille med igen i starten af oktober, hvor Team Esbjerg spiller ligakamp mod København Håndbold og også tager fat på kampene i den indledende gruppe i Champions League, hvor den første kamp spilles hjemme i Blue Water Dokken søndag den 6. oktober.

Modstanderen i den kamp er rumænske CSM Bucuresti, hvor både Line Jørgensen og Marit Frafjord tidligere har spillet.

Desuden er Team Esbjerg jo også uden Annette Jensen, der i fredags pådrog sig en korsbåndsskade i forbindelse med et træningspas og derfor forventes at misse hele sæsonen.

I øjeblikket har Team Esbjerg dog ingen aktuelle planer om gå ud at finde en erstatning for Annette Jensen, men truppen har været meget påvirket af den grimme skade.

- Det har fyldt meget, men jeg er selvfølgelig glad for sejren, sagde Vilde Mortensen Ingstad.

- Men der var gode ting, og der var bestemt også mindre gode ting. To point er to point - og så skal vi videre. Meget mere er der ikke at sige om det.