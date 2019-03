Team Esbjerg-spillere: Selvfølgelig er den hjemme - se videoen

Vilde Mortensen Ingstad og Estavana Polman sætter her ord på den overbevisende præstation i den første af de to kvartfinaler i EHF Cuppen, hvor russiske Kuban Krasnodar blev løbet totalt over ende i anden halvleg.

Humøret var pænt højt, da bussen med Team Esbjergs spillere og ledere søndag ind under aften satte kursen fra Olympus Arena mod hotel Ibis i Krasnodar, hvor holdet har opholdt sig de seneste dage.

Og det var fuldt forståeligt, for Team Esbjerg havde lige vundet en storsejr på 37-24 i den første af to kvartfinaler i EHF Cuppen.

Sandra Toft styrede musikken, og det gjorde hun så godt, at mange af holdkammeraterne skrålede med.

- Vi er glade. Det er klart, sagde Vilde Mortensen Ingstad, der ikke er ret meget i tvivl om, at hun og holdkammeraterne altså nok skal nå videre til semifinalen i turneringen med sådan en sejr.

- Kampen skal spilles, og vi vil igen gå ind at gøre vores bedste, men lad os bare sige, at en sejr på den her størrelse er rigtig, rigtig fin at have med til kampen i Esbjerg på søndag. Det må ikke gå galt, og det gør det heller ikke.

Ingstad, der før jul forlængede kontrakten med Team Esbjerg frem til 2021, var dog ikke helt tilfreds med præstationen i de første 30 minutter.

- Vi lavede for mange fejl, men det er glemt nu. Vi fik rettet til, og så fik vi løbet med dem. Jeg synes, at vi hurtigt i anden halvleg kunne fornemme, at vi virkelig havde muligheden for at trække fra.