Team Esbjerg skal have mere end to point med hjem fra København

- Jeg synes, vi har mange spillere, der er blevet bedre til at leve med presset. Når man spiller i Team Esbjerg, kan man ikke overraske særlig tit. Så skal man kunne leve med og nyde at tage til Ajax København og spille en håndboldkamp, vel vidende at man skal vinde, for ellers synes udefrakommende, det er for dårligt, siger han.

Niveauforskellen ses også i tabellen, hvor der i øjeblikket er ni pladser og 26 point mellem de to hold. Favoritstatussen synes Team Esbjerg-træner Jesper Jensen, at holdet efterhånden er blevet gode til at have på sig.

Team Esbjerg: Team Esbjerg har høstet maksimumpoint i de seneste ni kampe, hvorimod Ajax København kun kan noteres for syv. Så der er ingen tvivl om, at det er en kamp, som kvinderne fra vestkysten skal vinde, når de spiller på udebane tirsdag aften.

Det vigtigste er to point

Udover Emma Nielsen, der vred om på foden inden sidste kamp mod Aarhus, er hele truppen klar til kampen. Og på trods af, at klubben går tre kampe i møde de næste otte dage, så er det ikke sikkert, der bliver sparet på spillerne.

- Hvis vi kan tage til Ajax København og fordele spilletiden, så er det selvfølgelig optimalt, men det har vi prøvet tidligere at kalkulere med, og ofte uden at det lykkes. Det vigtigste for os er at hente to point, om det så betyder, at vi bliver nødt til at gå helt i bund med ressourcerne, så gør vi det, siger Jesper Jensen.

Udover de to point, skal Team Esbjerg dog også have noget andet vigtigt med hjem fra København - nemlig et visum, så holdet er klar til at rejse til Rusland, hvor de på søndag skal spille den første EHF Cup-kvartfinale mod Kuban.