Team Esbjerg-reaktioner: Der manglede lidt hele vejen rundt

Indsatsen var ikke noget at prale af, da Team Esbjerg tirsdag aften vandt udekampen over Ajax København med 27-22.

Håndbold: Det var faktisk først i kampens sidste 10 minutter, at Team Esbjerg for alvor viste tænder og fik sat tingene på plads, og det mente assistenttræner Mette Melgaard ikke var i orden.

- Jeg vil sige, at det var en stressende aften for trænerteamet, men to point er point. Så det er klart det mest positive.

- Men nu har vi spillet et par kampe under niveau, og det skal vi da have talt lidt om. Generelt synes jeg, at vi stressede for meget i kampen mod Ajax, og så er det bare ikke nok at spille på måske 70 procent. Der manglede lidt hele vejen rundt.