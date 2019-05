Team Esbjerg-profiler: Vi er klar til guldbraget i Ikast

- Jeg forventer ikke, at jeg får problemer. Vi havde næsten en fridag i går (søndag, red.), så jeg skal nok være klar. Vi spiller om guld, og så er man selvfølgelig parat til at bide eventuelle smerter i sig.

Nyd det og find balancen

Så cheftræner Jesper Jensen kan altså glæde sig over, at han fortsat har en fuldtallig trup på 16 spillere til rådighed. Nu handler det så om for hver enkelt spiller at finde det rette spændingsniveau.

- Det gælder om at finde balancen og også huske at nyde det. Det er de færreste spillere, som får muligheden for at spille om guld, men jeg er meget fortrøstningsfuld.

- Vi har som trup været gode til at bruge hinanden, så de spillere, der er mest nervøse, og dem, der kommer grinende, bliver trukket ind mod midten og vi rammer noget fælles. Selv om jeg ved, at kampene i Ikast ofte har været tætte, vil jeg hellere være i vores end Herning-Ikasts situation, siger Jesper Jensen.

Vinder Herning-Ikast deres hjemmekamp tirsdag aften, skal der spilles en tredje og altafgørende DM-finale på lørdag i Blue Water Dokken.

- Får vi muligheden, skal vi lukke det tirsdag aften. Ingen tvivl om den sag.