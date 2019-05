Team Esbjerg og Herning-Ikast skal kæmpe om guldet

Team Esbjerg: Det bliver Herning-Ikast og Team Esbjerg, der i år skal mødes i DM finalen.

Det står klart efter at begge hold vandt deres anden semifinalekamp onsdag aften. Team Esbjerg mod København og Herning-Ikast mod Odense Håndbold.

Den første finale skal spilles lørdag den 18. maj, og det bliver i den grad to hold, som kender hinanden godt, der mødes i finalen.

For udover at Team Esbjerg og Herning-Ikast har spillet mod hinanden i den danske liga i både grund- og slutspil, så mødtes holdene også i semifinalen i EHF-cuppen.

På papiret ser det ud til at være en god modstander for esbjergenserne, der vandt begge EHF-opgør - det ene med fjorten mål - og de fire kampe i den danske liga, her dog med en noget mindre målforskel.