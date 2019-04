HÅNDBOLD: For snart et år siden kom Elma Halilcevic som 17-årig på banen for Team Esbjerg ind i en bronzekamp mod Viborg HK og charmerede alle med sine hurtige fødder og sikre afslutninger.

Nu har hun indgået en etårig aftale gældende fra 1. juli 2019, og hun vil på det tidspunkt være færdig som HHX-student fra Rybners, så hun kan give håndbolden en større chance.

Det fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil studere endnu, og derfor tager jeg et sabbatår, hvor jeg vil forsøge at udvikle mig så meget som muligt som håndboldspiller og håbe, at det er nok til at få mere spilletid end i denne sæson. Jeg har så mange gode medspillere til at hjælpe mig på vej, og jeg kan mærke, at når jeg spiller mod nogle på min egen alder og størrelse, er det blevet lettere, siger Elma Halilcevic.

Cheftræner Jesper Jensen betegner Elma Halilcevic som en enormt spændende spiller med et stort potentiale. Hun skal fortsat lære og stille og roligt gnave sig ind på mere spilletid.

- Elma har nemt ved at lære og har en legende tilgang til håndbold. Hun har nogle fysiske forudsætninger med en sjældent set eksplosivitet og frækhed i sit spil. Hun er lynhurtig, har en god spilforståelse, og så er hun atypisk ved at have spillet bagspiller hele sit unge håndboldliv.

Elma skal arbejde på at kompensere for sin beskedne størrelse defensivt, men hendes råmateriale ser vi ikke tit, og hun har spillemæssig kant, siger Jesper Jensen.

Efter Maria Mose Vestergaards melding om, at hun forlader Team Esbjerg til sommer, skal Elma på håndboldbanen arbejde tæt sammen med den anden venstre fløj, Sanna Solberg.