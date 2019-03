Det tager omkring 20 timer at komme fra Esbjerg til Moskva og videre til byen Krasnodar i det sydlige Rusland, men det får nu ikke Team Esbjergs håndboldkvinder til at slå opgivende ud med armene. Og holdet har en fin chance for at gå videre til semifinalen i EHF Cuppen, vurderer kommende målvogter.